مصر للطيران: رحلة يومية من القاهرة إلى بنغازي لتعزيز التبادل التجاري مع ليبيا

أكدت شركة مصر للطيران، أنه اعتبارا من 18 أبريل الجاري، سوف تبدأ في تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازي.

وقالت الشركة وفقا لما نقله موقع «صدى البلد»: “يأتي ذلك استمرارا للخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الافريقية”.

وأضاف الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران “الشركة تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها مدينة بنغازي في ليبيا وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا”.

وأشارت مصر للطيران إلى أنه من المخطط أن يتم تسيير رحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبنغازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800.

وأوضحت أنه يمكن لعملاء الشركة حجز رحلاتهم بين القاهرة وبنغازي ومراجعة متطلبات السفر من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران، أو عن طريق مكاتبها حول العالم أو مركز اتصالاتها داخل مصر أو وكلاء السياحة والسفر.