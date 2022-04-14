العابد: يجب الحصول على إذن مسبق من “وزارة الخدمة المدنية” قبل إجراء أي تعيينات أو تعاقدات

عقب تشديد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، بإيقاف الإسهاب في التعيينات في كافة القطاعات؛ .. طالب على العابد، وزير الخدمة المدنية بحكومة الدبيبة، رؤساء المصالح والهيئات بالحصول على إذن مسبق قبل إجراء أي تعاقدات أو تعيينات.

وجاء في نص القرار الذي اطلعت عليه الساعة 24، “لاحظت وزارة الخدمة المدنية في الفترة الأخيرة صدور قرارات تعيين وتعاقدات وظيفية بدون تنسيق مع الوزارة ما أثر على التسكين الوظيفي بالملاكات وعدم التقييد بالوصف الوظيفي لها”.

وتابع القرار؛ ” وعلى ضوء ما تقدم بطلب منكم ضرورة الحصول على منح الإذن المسبق من وزارة الخدمة المدنية عند القيام بأي إجراءات للتعيينات والتعاقدات الوطنية”.

تجدر الإشارة إلى أن الدبيبة كان قد صرح خلال اجتماع أمس الأربعاء ضم وزير الخدمة المدنية، ووكلاء ومدراء الإدارات بالوزارة ، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن “الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد حالت دون نمو القطاع الخاص وتوفر فرص العمل”ـ مشددًا على أن الإسهاب في التعيينات من كافة القطاعات دون احتياج حقيقي لابد أن يتوقف”.

وأوضح “الدبيبة” أن يجب “استيعاب الموظفين الحقيقين والعاملين، من خلال حلول تضعها الوزارة لتنظيم الوظائف الزائدة عن الحاجة ووضع الضوابط اللازمة لذلك”.