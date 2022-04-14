سيناريو أميركي لتنصيب المستشار إبراهيم دغدنة رئيسا مؤقتا للبلاد

كشفت صحيفة “العرب” عن خطة أميركية لتنصيب المستشار إبراهيم دغدنة رئيسا مؤقتًا للبلاد لمدة عامين والتخلي عن المجلس الرئاسي في سيناريو بديل لخطة خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي المنعقد بجنيف في ديسمبر 2020 وينتهي أجلها في يونيو القادم.

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، عقد اجتماعات سرية بين المستشار دغدنة و مسؤولين أميركيين في تونس وقبرص، وذلك تمهيدًا للمرحلة القادمة التي تقضي بالدفع بالمستشار دغدنة إلى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لينتقل من هناك إلى رئاسة الدولة مؤقتًا كما يتم تعطيل مجلسي النواب والدولة وتشكيل حكومة جديدة لقيادة مرحلة انتقالية أخرى بالاعتماد على المراسيم الدستورية.

وشغل دغدنة منصب عضو سابق بالمجلس الأعلى للقضاء ومندوب ليبيا السابق لدى جامعة الدول العربية كما عمل مستشارًا بمحكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية في الفترة من 2010 إلى 2015.

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