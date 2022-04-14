بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 14 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 14 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقي الأجواء متقلبة على أغلب مناطق ليبيا مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة علي (الدواخل والجنوب), وتبدأ السحب بالتكاثر بداية من اليوم علي بعض المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: غائمة جزئياً تتكاثر أحيانا ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غداً الجمعة وتكون الفرصة أفضل يوم السبت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها أحيانا إلى ( 50 ) كم/س خاصةً على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار و هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق, تتحول يوم الغد إلي شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26 – 31) مْ على المناطق الساحلية, وما بين (33 – 37) مْ على الدواخل, وتسجل انخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً من مساء هذا اليوم.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية نشطة السرعة حيت تصل سرعتها أحيانا إلى ( 60 ) كم/س خاصة يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25 – 30) مْ، وما بين (20 – 24) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد علي بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق , تتحول يوم الغد إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38 – 42) مْ وتسجل علي غدامس (32)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلي جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36 – 38) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:35)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:37).