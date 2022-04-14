التواتي: اليوم تجمعنا صافرة السفير الأمريكي وننفذ خطط بلاده بالمجان

اعتبر الدكتور الجراح عامر التواتي، أن ليبيا في حالة غزو مستمر منذ عام 1986 وحتى الآن، مع اختلاف الزمان الآليات.

وقال التواتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في “مثل هذا اليوم 14 أبريل وفي مثل هذه الساعة تقريبا من العام 1986, كنا طلبة صغار في الجامعة في بنغازي ، نعسنا ، أيقظتنا الطائرات وصوت أمريكا، كانت طائرات أمريكا تصب جحيمها على المعسكرات وعلى الطرقات وعلى العمارات”.

وتابع؛ “كانت مجرد حلقة في سلسلة الغزو ، عندما لم تحقق مرادها التجأت للحصار ، عندما لم تحقق مرادها التجأت لفوضتها الخلاقة أو المختلقة سيان”.

وأردف “التواتي””وها نحن اليوم تجمعنا صافرة السفير ويفرقنا ماعداها”، مضيفًا؛ “ها نحن اليوم ننتظر عشرية أمريكا للاستقرار وللسلام”.

وأكمل موضحًا “ها نحن اليوم نعادي من يعاديها ونصاحب من يصاحبها “، لافتًا؛ “ها نحن اليوم نسير على خارطتها وننفذ خططها بالتمام وبالكمال وبالمجان؟!”.

وختم موضحًا؛ “يختلف الزمان وتختلف الآليات إلا أن الغزو مستمر “.