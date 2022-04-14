توافق أميركي مصري على دعم المبادرة الأممية في ليبيا

توافق وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري على ضرورة دعم العملية السياسية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي تؤدي إلى الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، والذي ناقشا فيه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والجهود المبذولة في المجالات الرئيسة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي والتعاون الأمني بالإضافة إلى تطورات الوضع الليبي.

يذكر أن القاهرة تحتضن أعمال مشاورات اللجنة المشتركة للحوار حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة والتي انطلقت الأربعاء برعاية المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

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