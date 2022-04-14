الارصاد: استمرار الاجواء المتقلبة.. وكتلة هوائية باردة تؤثر على هذه المناطق بدءا من الغد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 14/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى متقلبة نتيجة منخفض جوي صحراوي يتحرك تدريجياً ناحية وسط ليبيا والمناطق الشرقية يؤثر على أغلب المناطق برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى (50) كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية أحياناً مع إرتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصةً على مناطق الدواخل والجنوب.

ووفقا للتقرير يكون البحر مضطرب علي الساحل الغربي حيت يصل ارتفاع الموج الي (4) أمتار .

ومن المتوقع بحسب التقرير وصول كتلة هوائية باردة بمشيئة الله على المناطق الغربية حيت تسجل درجات الحرارة إنخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الغد مع تكاثر السحب وإحتمالية سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم السبت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ويشمل الإنخفاض في درجات الحرارة تدريجيا مناطق الشمال الشرقي بدايةً من مساء يوم السبت. والله اعلم.