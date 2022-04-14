مديرية أمن بنغازي: ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الليبيين والأجانب

تمكنت وحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة بنغازي، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مُسلح لقيامه بعدة عمليات سرقة وسلب من مواطنين ليبيين وأجانب بقوة السلاح بالمدينة.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “تنفيذاً لتعليمات رئيس القسم بتكليف وحدة التحري والقبض بإمرة رئيس الوحدة تم ضبط تشكيل عصابي مسلح لقيامه بعدة عمليات سرقة وسلب من مواطنين بمناطق (الماجوري والسلماني والبركة وشارع عشرين)”.

وأضاف البيان “من ضمن هذه السرقات قيامهم بعملية سرقة بقوة السلاح من مواطن وسلب هاتفه بمفترق شارع عشرين (جي.في.سي)، وكذلك قيامهم بعملية سرقة من شخص أجنبي يحمل الجنسية السودانية وسلب هاتفه بقوة السلاح، وكذلك قيامهم بسلب حقيبة خاصة لسيدة بمنطقة الماجوري بالقرب من مدرسة أحمد الشريف”.

وتابع “أحد أعضاء هذا التشكيل مطلوب لدى مركز شُرطة الحدائق على ذمة قضية إيذاء وصادر في حقه امر ضبط واحضار واُتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وجاري التحقيق معهم لعرضهم على النيابة”.

وأهابت مديرية الأمن بمن تعرض لعملية سرقة وسلب من قبل هذه المركبة المبينة في الصور، بضرورة الحضور لـ«وحدة التحري والقبض» بقسم شُرطة النجدة بنغازي بمنطقة الهواري لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.