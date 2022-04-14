القاهرة| مساع لمكافحة المخدرات والجريمة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في ليبيا

شارك وفد يمثل وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، في فعاليات اجتماع تنسيقي بهدف مكافحة المخدرات والجريمة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الاجتماع الذي احتضنت فعالياته العاصمة المصرية القاهرة ضم اللجنة المركزية لمتابعة الدعم المقدم من المنظمات الدولية والإقليمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأضاف البيان: أن الاجتماع ينعقد في إطار مشروع تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال إفريقيا واستعراض الوضع الراهن لمكتب الأمم المتحدة في ليبيا وأبرز تطورات تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي ولمحة عن المشروعات الأخرى الحالية والمخطط لتنفيذها.