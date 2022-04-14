صنع الله: لن نتوانى عن تقديم المساعدة للحركة الكشفية وفق ما يتوفر لنا من إمكانيات

أكد رئيس مؤسسة النفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة “لم ولن تتوانى عن تقديم المساعدة للحركة الكشفية وفق ما يتوفر لها من إمكانيات”.
وأوضحت مؤسسة النفط، في بيان على فيسبوك، أن «صنع الله» استقبل القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات فرج بن سليم، والمفوض الدولى علي غولة، ومفوض الكشافة البحرية صالح أبوسهمين، والمفوض التنفيذي محمد معمر، وعضو اللجنة الاستشارية للشباب بشير رمضان، بحضور مدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة وأحد منتسبي الحركة الكشفية أنور عقيل.
وأردف البيان، أنه “في مستهل الاجتماع، أعرب القائد العام للحركة الكشفية فرج بن سليم، عن شكره وتقديره للمؤسسة لمجهوداتها وأعمالها التي انجزتها في غابة الكشاف جودائم ، شاكرا دعمها المتواصل لانشطة الحركة الكشفية في ليبيا، مثمنا دور المؤسسة الوطني الذي تقوم به تحديدًا في هذه المرحلة”.
وأعرب مسؤولو الحركة الكشفية، عن “آمالهم في أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط الراعي الذهبي للمؤتمر العام لكشاف ومرشدات ليبيا المزمع إقامته في يونيو القادم”.
من جانبه، أشاد “صنع الله”، بدور الحركة الكشفية الإيجابي في المجتمع، مشيرًا لأعمالهم القيمة ودورهم المجتمعي البارز في الأزمات وخدمة للصالح العام.
ونوه إلى “دور مفوضية بنغازي للكشافة و المرشدات في تقديم العون لشركة الجوف النفطية عام 2016 لازالة الركام من مقرات الشركة والمساهمة في إعادة الحياة لمقر الشركة الرئيسي بمنطقة قنفودة ببنغازي”.
أضف تعليقـك