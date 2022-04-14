صنع الله: لن نتوانى عن تقديم المساعدة للحركة الكشفية وفق ما يتوفر لنا من إمكانيات

أكد رئيس مؤسسة النفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة “لم ولن تتوانى عن تقديم المساعدة للحركة الكشفية وفق ما يتوفر لها من إمكانيات”.

وأوضحت مؤسسة النفط، في بيان على فيسبوك، أن «صنع الله» استقبل القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات فرج بن سليم، والمفوض الدولى علي غولة، ومفوض الكشافة البحرية صالح أبوسهمين، والمفوض التنفيذي محمد معمر، وعضو اللجنة الاستشارية للشباب بشير رمضان، بحضور مدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة وأحد منتسبي الحركة الكشفية أنور عقيل.

وأردف البيان، أنه “في مستهل الاجتماع، أعرب القائد العام للحركة الكشفية فرج بن سليم، عن شكره وتقديره للمؤسسة لمجهوداتها وأعمالها التي انجزتها في غابة الكشاف جودائم ، شاكرا دعمها المتواصل لانشطة الحركة الكشفية في ليبيا، مثمنا دور المؤسسة الوطني الذي تقوم به تحديدًا في هذه المرحلة”.

وأعرب مسؤولو الحركة الكشفية، عن “آمالهم في أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط الراعي الذهبي للمؤتمر العام لكشاف ومرشدات ليبيا المزمع إقامته في يونيو القادم”.

من جانبه، أشاد “صنع الله”، بدور الحركة الكشفية الإيجابي في المجتمع، مشيرًا لأعمالهم القيمة ودورهم المجتمعي البارز في الأزمات وخدمة للصالح العام.

ونوه إلى “دور مفوضية بنغازي للكشافة و المرشدات في تقديم العون لشركة الجوف النفطية عام 2016 لازالة الركام من مقرات الشركة والمساهمة في إعادة الحياة لمقر الشركة الرئيسي بمنطقة قنفودة ببنغازي”.