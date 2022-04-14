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اتهامات للغنوشي بالسعي إلى استنساخ السيناريو الليبي في تونس

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا أمين عام حركة الشعب التونسية، زهير المغزاوي إلى استبعاد حركة النهضة من الحوار الذي يعتزم الرئيس التونسي إطلاقه، متهمًا الغنوشي بالسعي لاستنساخ السيناريو الليبي في تونس.

من جانبه، أكد القيادي في حركة الشعب والنائب السابق في البرلمان المنحلّ هيكل المكي، في تصريح صحافي رفضه مشاركة الإسلام السياسي الممثّل بحركة النهضة في الحوار الوطني، مشددًا على أن ما أسماها “دولة الغنوشي” قد انتهت ولا مكان لها في الحوار.

وكان الرئيس التونسي قد حلّ المجلس النيابي، متهمًا بعض أعضائه بالسعي للانقلاب على الدولة وتكرار السيناريو الليبي قبيل إعلانه إطلاق حوار وطني للتوافق على المرحلة السياسية المقبلة في البلاد.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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