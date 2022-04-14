وزير الداخلية الدبيبة يتفقد مديرية أمن الزاوية ويشدد على الالتزام بالزي الرسمي للشرطة

زار وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، خالد مازن‘ مديرية أمن الزاوية، للاطلاع على أبرز العراقيل والمشاكل التي تواجه المرافق والمقرات الأمنية التابعة للمديرية ووضع الحلول لها من أجل القيام بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه.

وأوضح حساب وزارة الداخلية على “فيسبوك”، أن الزيارة شملت جولة تفقدية داخل مبنى المديرية الجديد بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز وكذلك المراكز التي لازالت قيد الإنشاء في بعض النقاط الحيوية داخل مدينة الزاوية الكبرى، وشملت مركزي “بئر الغنم ،وقرية ناصر بجنوب الزاوية” والاطلاع على العراقيل التي تواجهها ووضع الحلول العاجلة لها.

وتفقد “مازن” قسم مكافحة الظواهر الهدامة، واستمع لشرح وافي حول المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل والحلول المقترحة لحلحلتها.

وشدد وزير داخلية الدبيبة، في ختام زيارته على ضرورة التقيد بالضبط والربط والالتزام بالزي الرسمي لأعضاء الشرطة وحسن معاملة المواطن.