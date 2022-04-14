النعاس: مجلسا النواب والدولة مستمران في عرقلة بناء دولة الدستور

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “عمر النعاس” أن الدستور هو الحل الحقيقي.

وقال «النعاس» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “الهيئة التأسيسية: من 2014 إلى 2017 وخلال 3سنوات أنجزت المهمة المكلفة بها من الشعب وأقرّت مشروع الدستور بتاريخ 2017/7/29 بمدينة البيضاء ليتم عرضه على الشعب الليبي للاستفتاء عليه بـ (نعم أو لا )”.

وأضاف أن “مجلسي النواب والدولة؛ منذ سنة 2014 وحتى 2022 يتصارعان على السلطة والمال ومستمران في عرقلة بناء دولة الدستور، ومتفقان على التمسك بالمناصب وحرمان الشعب من الاستفتاء وترسيخ معاناته للحصول على لقمة عيش نظيفة في ظل فساد مستشري لا حدود له”.

وختم موضحًا؛ “علينا الإنصاف ولو بكلمة”.