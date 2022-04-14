ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

14 April, 2022

أصدرت شركة الواحة للنفط، تحذيرًا بشأن وجود عاصفة رملية اعتبار من ليلة الخميس وتستمر يومي الجمعة والسبت وصفتها بالقوية ستؤثر على عمليات التنقل بين الحقول والموانئ النفطية.

و طالبت الشركة بضرورة إعلان حالة القوة القاهرة لضمان سلامة العاملين فيها ،مشيرة أن العاصفة الترابية ستكون قوية بكتل ضخمة من الغبار قد يتجاوز تركيزة 2000ميكروجرام لكل متر مكعب خصوصا حول واحات مرادة وصولاً الي واحة جالو مع هبات قوية للرياح الجنوبية الشرقية وانعدام للرؤية الأفقية تماما فعلي سالكي طرق هذه الرقعة الجغرافية المذكورة الالتزام بالتحذير.

وكانت الفرق الفنية في ميناء الحريقة التابعة لشركة الخليج العربي ،أنهت ، من شحن وتصدير مليون برميل نفط على متن الناقلة “زيوس”، بحسب بيان الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية ،كما تمكن العاملون في مرسى البريقة بمنطقة الهلال النفطي، في وقت سابق، من تسفير الناقلة “اتفنتج” وعلى متنها 600 ألف برميل توجهت بها إلى إيطاليا.