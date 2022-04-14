جهود لوقف ظاهرة رمي الحجارة على سيارات المواطنين من فوق جسور الطريق السريع بطرابلس

ليبيا – نشرت مديرية أمن طرابلس بناء على توجيهات من إدارتها دوريات أمنية فوق الجسور على امتداد الطريق السريع.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد نشر هذه الدوريات المتمثلة بمكتب شؤون المرور ووحدة المهام الخاصة لضبط المخالفين فوق الجسور على امتداد الطريق السريع، بعد ورود شكاوى من المواطنين.

وأضاف البيان: إن المواطنين اشتكوا من وجود مجموعة من المراهقين يقومون برمي الحجارة على مرتادي الطريق، ما يسبب أضرارًا جسيمة لسيارات المارة ووقوع حوادث مرورية كارثية.

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