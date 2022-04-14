لافتة على كاتدرائية بنغازي التاريخية تثير ردود فعل غاضبة

أثارت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لافتة كتب عليها مسجد الإمام مالك بن أنس معلقة على واجهة كاتدرائية بنغازي المعروفة شعبيًا بالكنيسة، ردود فعل مستنكرة بين سكان المدينة.

ولم تتبنّ أي جهة رسمية الخطوة التي رآها كثيرون تعديًا على إرث حضاري للمدينة وطمس متعمد لواحد من أهم المزارات السياحية الأيقونية في مدينة بنغازي خاصة مع وجود عدد من المساجد بالقرب من موقع الكاتدرائية وفي محيطها، مما ينفي الحاجة إلى استحداث مسجد في الموقع التاريخي، وهي خطوة تثير تساؤلات في ظل صمت الجهات الرسمية وامتناعها عن التعليق.

وتحتل الكاتدرائية، التي بناها الإيطاليون بين عامي 1929 و 1939، مكانًا متميزًا في وسط مدينة بنغازي خلف فندق قصر الجزيرة وإطلالة على شاطئ البحر، حيث تعد الأكبر من نوعها في شمال أفريقيا وتتميز بقبتيها النحاسيتين وارتباطها التاريخي بتطور ونشأة معالم مدينة بنغازي.

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