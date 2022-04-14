وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يبحثان دعم العملية السياسية بليبيا

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره المصري سامح شكري، أمس الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح حساب «بلينكن» على تويتر، أن اللقاء جاء لبحث “الأولويات الأمنية والاقتصادية والإقليمية، بما في ذلك حقوق الإنسان”، كما “ناقشنا أيضًا الحرب الوحشية التي شنها الرئيس بوتين في أوكرانيا والعواقب العالمية المتصاعدة”.

ولمزيد من التفاصيل؛ كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان على موقع الوزارة: أن: “الطرفين ناقشا الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر”، مشيرا إلى أن “2022 يمثل 100 عام من العلاقات الدبلوماسية الثنائية”.

وأشار: “وناقشوا الجهود المبذولة في المجالات الرئيسية مثل الاستقرار الإقليمي والتعاون الأمني، وكذلك الخطوات التالية لبناء لقاء النقب الناجح الوزاري”.

وأضاف البيان: “كما ناقش وزير الخارجية التطورات العالمية، بما في ذلك هجوم روسيا على أوكرانيا وعواقبها العالمية المتزايدة، بما في ذلك ارتفاع انعدام الأمن الغذائي”.

وذكر البيان: “أشار بلينكين ووزير الخارجية شكري إلى دعم العملية السياسية ليبيا التي تيسرت تيسيرها إلى انتخابات. وأكد الوزير من جديد أهمية حقوق الإنسان في علاقاتنا الثنائية مع جميع الشركاء، بما في ذلك مصر، وشجع التقدم المحرز في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.