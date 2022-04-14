مصر والولايات المتحدة تؤكدان دعم العملية السياسية في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعم العملية السياسية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي تؤدي إلى الانتخابات.

وبين المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له إن وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة التقيا الأربعاء في واشنطن وأكدا دعم العملية السياسية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي تؤدي إلى الانتخابات.

وأشارت وزارة خارجية الولايات المتحدة إلى أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة في المجالات الرئيسية بين مصر والولايات المتحدة مثل الاستقرار الإقليمي والتعاون الأمني.