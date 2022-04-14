طقس متقلب وتوقعات بأجواء باردة مطلع الأسبوع القادم

العنوان

أجواء متقلبة نتيجة منخفض جوي صحراوي يتحرك تدريجيا ناحية وسط ليبيا والمناطق الشرقية.

وقالت الأرصاد، أن المنخفض الصحراوي يؤثر على أغلب المناطق برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى (50) كلم في الساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية أحياناً مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة على مناطق الدواخل والجنوب.

وأضافت الأرصاد، أن البحر يكون مضطربا على الساحل الغربي ويصل ارتفاع الموج إلى (4) أمتار .

ولفتت إلى أن من المتوقع وصول كتلة هوائية باردة على المناطق الغربية، حيت تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الغد مع تكاثر السحب.

وتوقعت الأرصاد، هطول أمطار متفرقة خاصة يوم السبت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ويشمل الانخفاض في درجات الحرارة تدريجيا مناطق الشمال الشرقي بداية من مساء يوم السبت.