المؤسسة النفطية تحيل 8 مليارات دولار للمصرف المركزي

أكدت حكومة الوحدة تحويل المؤسسة الوطنية للنفط مبلغ ثمانية مليارات دولار من عوائد المبيعات النفطية على دفعتين من حسابها في مصرف ليبيا الخارجي، إلى حساب وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد طالب، في مارس الماضي، المؤسسة النفطية؛ بالاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط في حساباتها السيادية لدى مصرف ليبيا الخارجي وعدم إحالتها إلى حساب الإيرادات العامة مؤقتًا إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب.

وتثير الخطوة المخاوف من استخدام القطاع النفطي كأداة للصراع السياسي المحتدم بين حكومة الوحدة ومنافستها الحكومة الليبية المدعومة من مجلس النواب، خاصةً في ظل دعوة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن المنطقة الشرقية بإقفال الموانئ والحقول النفطية للضغط باتجاه تمكين الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس.

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