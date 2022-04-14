انخفاض الفحوصات الإيجابية بنسبة 4% في الأسبوع الحالي بليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1,866 عينة فحص لهذا الأسبوع، مقارنة بالأسبوع الوبائي الماضي والذي بلغ 3,058 عينة.

وبين المركز في ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الرابع عشر للعام الحالي أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 61 حالة بنسبة إيجابية 3%، كانت أعلاها بالعاصمة طرابلس مقارنة بنسبة إيجابية 7% للأسبوع الماضي.

وأوضح المركز أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات ونسبة 6% مقارنة بالأسبوع الوبائي السابق، والذي سجل 15 حالة وفاة ونسبة 7%.

وأشار المركز إلى أن عدد المطعمين بالجرعة الأولى والثانية والتعزيزية ضد فيروس كورونا شهد ارتفاعا ملحوظا مع زيادة الوعي لتلقي المطعوم مقارنة بالفترات السابقة.

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