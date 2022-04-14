تواصل مشاورات مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

تتواصل في القاهرة أعمال اليوم الثاني من مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة بشأن تحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.

وعرضت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لقطات من أعمال اليوم الثاني الخاصة بمشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة بشأن تحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.

وقالت وليامز في افتتاح المشاورات التي انطلقت أمس الأربعاء إن “عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً..

وأكدت أن دور ممثلي مجلسي النواب والدولة حاسم في إيصال صوتهم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيهم في ليبيا الذين سجلوا للتصويت.