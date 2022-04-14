الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع هيئة القطب المالي بالدار البيضاء

وقعت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع هيئة القطب المالي بالدار البيضاء في المغرب، وذلك عبر تقنية «زووم» في إطار تعزيز التعاون بمجالات الاستثمار والتجارة، وفق وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن مذكرة التفاهم تقوم على تبادل المعلومات والبيانات حول الفرص الاستثمارية بأفريقيا وأوروبا؛ حيث تضم هيئة القطب المالي أكثر 200 شركة استثمارية بمختلف القطاعات.

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وأضافت الوزارة أن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تهدف من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز دورها بقطاع الاستثمار في المنطقة وجذب الشركات الأجنبية للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية في ليبيا ضمن الخارطة الاستثمارية بالهيئة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم حضرها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والمدير العام ومدير إدارة التعاون والترويج ورئيس قسم التعاون الدولي بالهيئة والمدير العام ومدير الشؤون الأفريقية بهيئة القطب المالي.

لقاء مسؤولي هيئة تشجيع الاستثمار في طرابلس والقطب المالي بالدار البيضاء. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء مسؤولي هيئة تشجيع الاستثمار في طرابلس والقطب المالي بالدار البيضاء. (وزارة الاقتصاد والتجارة)