تواصل مشاورات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية في القاهرة

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انطلقت اليوم الخميس أعمال اليوم الثاني الخاصة بمشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن تحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.

وتقام المشاورات في العاصمة المصرية القاهرة برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، السيدة ستيفاني وليامز.

وقالت، ستيفاني وليامز، الأربعاء إن عموم الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا يأتي عبر انتخابات تجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يحمي العملية الانتخابية.

وأضافت وليامز، أن دور اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة حاسم في إيصال أصواتهم دعما لـ 2.8 مليون في ليبيا تسجلوا للتصويت في الانتخابات واختيار من يمثلهم.