نصية: الانتخابات هي الحل الأمثل للقضية الليبية لتجديد الشرعية والمشروعية وتوحيد المؤسسات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الحل الأمثل للقضية الليبية من أجل تجديد الشرعية والمشروعية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية والخروج من المراحل الانتقالية التي لا يمكن معها بناء الدولة.

نصية أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه كان أمل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 كبير جدًا لكن وللاسف الشديد تم عرقلتها بحجج غير مقبولة (من الأكثرية) وتم تجاوزها بادعاء قوة قاهرة غير محددة.

ولفت إلى أنه ومع ذلك كانت محاولة إجراء توافق ليبي ليبي من خلال مجلسي النواب والدولة لإعداد خارطة طريق ترتكز على المسار الدستوري وإجراء الانتخابات مع محاولة تلافي الأخطاء السابقة خطوة مهمة للعودة الى الحل الأمثل للقضية الليبية انتجت معالجة للمسار الدستوري أو مسار واضح لاعداد قاعدة دستورية.

وأضاف: “خرجت خارطة الطريق للنور وكان أملنا كبير في التعاطي معها بايجابية من كل الاطراف، ولكن مرة أخرى أجهض هذا المسار من أطراف المماحكات السياسية والفوضى والحسابات الشخصية الضيقة وثقافة أحادية مبنية على عدم قبول الآخر، فأهمل المسار وعدنا إلى مربع السلطة مربع الغنيمة وعادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للعمل على إيجاد حل بين الليبين من خلال طرح مبادرة ترتكز على جمع مجلسي النواب والدولة تحت رعايتها لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن”.

وأكد على أن هذا المسار أيضًا يواجه الكثير من الصعوبات والعراقيل فرئاسة مجلس الدولة تتحدث من قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات ورئاسة مجلس النواب تتحدث عن تعديل مشروع الدستور.

كما بيّن أن أمام هذا الوضع المعقد محليًا ودوليًا وإقليميًا وبالعودة للتذكير بأن الحل الامثل هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبالتمعن في الوضع الراهن وخطورته على وحدة وسيادة البلاد وحجج وادعاءات عدم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 خاصة الرئاسية، ومع استمرار وجود هذه الحجج والادعاءات عند بعض الأطراف وبالنظر إلى أن الحديث يدور الآن حول القاعدة الدستورية يقترح أن ترتكز هذه القاعدة الدستورية على عدة نقاط هي:

1- مجلس نواب وفقًا لعدد السكان من خلال السجل المدني على أساس القوائم الانتخابية بالكامل يتولى المهام التشريعية و الرقابية ويمنح الثقة للحكومة.

2- مجلس شيوخ يتكون من عدد متساوي من الأعضاء للأقاليم الثلاثة يتولى المصادقة على بعض القضايا الجوهرية المهة ، كما يتولى المجلس انتخاب المجلس الرئاسي ومعالجة مشروع الدستور خلال فترة زمنية محددة.

3- مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين يتولي المهام السيادية ومهام القائد الأعلى للجيش وتعيين رئيس الحكومة.

4- حكم محلي واسع مع آلية شفافة لادارة موارد البلاد.

5- تعمل هذه السلطة التشريعية والتنفيذية لمدة دورة برلمانية واحدة تجرى بعدها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس الدستور الدئم للبلاد.

وأفاد أن أهمية وجود هذه المرتكزات في القاعدة الدستورية ينبع من الرغبة في تلافي كثير من الأخطاء السابقة ومعالجة ولو مؤقتة لبعض القضايا المهمة ومن أهمها:

1- معالجة قضية القائد الأعلى للجيش من خلال انتخاب مجلس رئاسي من سلطة منتخبة تمثل الجميع بالتساوي، وبالتالي فإن مسالة توحيد المؤسسة العسكرية تصبح ممكنه.

2- معالجة مسالة تعيين وإقالة رئيس الحكومة.

3- تمنح هذه المرتكزات مشاركة سياسية كبيرة وواسعة وبالتالي تعزز الثقة في إنهاء المسار الدستوري.

4- ترسخ الأمن والاستقرار من خلال الحكم المحلي الموسع وإدارة موارد البلاد.

5- وجود مجلس رئاسي (منتخب من مجلس الشيوخ) كبديل مؤقت عن رئيس الدولة يساهم مرحليًا في توزيع السلطات وزرع الثقة والبدء الحقيقي في ملف المصالحة الوطنية.

وفي الختام قال: “يبقى موقفي شخصيًا كما هو مع الانتخابات الرئاسية وضرورة أن يكون هناك رئيس للبلاد. إلا أنه إذا تعذر ذلك لا بد من إيجاد أقرب الحلول وعدم الاستمرار في الفوضى”.

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