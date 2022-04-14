مالية باطن الجبل تتوقع تسييل مرتبات أبريل.. الأسبوع المقبل

توقع مدير مكتب الخدمات المالية باطن الجبل احنين شنينه، في تصريح لـ “218”، أن تصل الحوالة المالية لمرتبات العاملين بقطاعات البلدية عن شهر أبريل، خلال الأسبوع القادم.

وأضاف جنينة ان هناك إمكانية صرف مرتبي أبريل ومايو قبل نهاية شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المكتب تلقى تفويضات الموظفين المنتقلين من بعض القطاعات بالبلدية ممن كانت مرتباتهم ترد من بلديات أخرى ويتم صرفها من حساب الودائع إلى حين تغيير مسار المرتبات وإرجاعها إلى بلدية باطن الجبل .

ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه البلاد موجة ارتفاع أسعار طالت السلع الأساسية والخضروات بالتزامن مع أيام شهر رمضان.

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