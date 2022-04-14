وزارة التخطيط والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تناقشان خارطة طريق إصلاح قطاع الكهرباء

عقد وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الزيداني، اجتماعًا مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن الاجتماع خُصِّص «لمناقشة خارطة الطريق لإجراء الإصلاحات لقطاع الكهرباء وتحقيق اكتفائه الذاتي واستقلاليته».

وأضافت منصة «حكومتنا» أن الزيداني أصدر في نهاية الاجتماع «تعليماته لمكتب التعاون الفني ببدء اجتماعات فريق العمل Task force الذي سيتولى تنفيذ خارطة الطريق» الرامية لإصلاح قطاع الكهرباء.