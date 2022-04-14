وصول مواد لصيانة الجسور إلى بنغازي

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وصلت إلى بنغازي بعض المواد المستخدمة في صيانة الجسور وفق ما أكدته بلدية بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي بالبلدية وصول بعض المواد المستخدمة في صيانة الجسور من دولة إسبانيا، وذلك لغرض البدء في أعمال صيانة عدد من الجسور.

وفي فبراير الماضي أعلنت بلدية بنغازي عن تعاقدها صيانة جسور شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري والزريريعية بجوار مقر التموينية، وكذلك الجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر.

وذكرت، أن هذا الإجراء أتى بعد تكليف مكتب هندسي للقيام بالدراسات والتصاميم الفنية لأعمال الصيانة والحصول على موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد.