الحويج: بسبب هيمنة بعض الأفكار المتطرفة اقتصاديا.. الحكومة أضاعت بوصلة الأمن الغذائي والدوائي

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج إن الحكومة أضاعت بوصلة الأمن الغذائي والدوائي، بسبب هيمنة بعض الأفكار المتطرفة اقتصاديا، مطالبا وزارة الزراعة بوضع تصور لحل مشاكل الفلاحين.

ودعا الحويج البنك الزراعي إلى استيراد البذور ذات الإنتاج العالي، ودعم الأسمدة، ومنح قروض تساعد الفلاح في تحسين الإنتاج وتغطية الاحتياج المحلي، مؤكدا على ضرورة تفعيل المناطق الحرة الخاصة والعامة وإنشاء ميناء في الزاوية، لافتا إلى أن الدور الأهم قيام اتحاد الغرف الذي يضم رجال أعمال بتقديم تصور كامل حول تأمين الغذاء والدواء محليا، وتحديد دور أصحاب الأعمال والدولة في هذا المشروع الوطني.

وأشار إلى ضرورة استغلال مناطق الجنوب كونها من أهم مناطق ليبيا في توزيع الزراعة، خاصة القمح، وتوليد الطاقة الشمسية.

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