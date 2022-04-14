وزارة الصحة بحكومة الدبيبة تناقش برنامج المسح الوطني الجيني وآلية تنفيذه

اجتمع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية الدكتور توفيق عثمان إدريس أمس الأربعاء مع اللجنة العُليا لعلاج الضمور العضلي الشوكي ومركز البحوث والتقنية الحيوية.

الاجتماع عقد لمتابعة ومناقشة برنامج المسح الوطني الجيني وآلية تنفيذه ضمن خطة (عودة الحياة 2022).

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على هيكلية للبرنامج الوطني للمسح الجيني ووضع آلية عملية لتنفيذه وكيفية تفعيله.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عودة الحياة لقطاع الصحة التي أعلن عنها وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية المدة الماضية والتي تحتوي برنامجًا وطنيًا عمليًا متكاملًا تم إعداده من قبل خبراء ومتخصصين.

ويتضمن العديد من البرامج الوطنية والتي من بينها تفعيل العطاء العام المتوقف منذ 2009 وكذلك البرنامج الوطني للتدريب إضافة إلى إقرار البرنامج الوطني للمسح الجيني، والذي سيرفع معاناة العديد من المواطنين خاصة من خلال الكشف الطبي قبل الزواج.