معلقًا على اجتماعات المسار الدستوري.. الغرياني: أنتم تذهبون لمخابرات السيسي لتشرف على اجتماعاتكم وتقرر لكم

ليبيا – أكد مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على أن النهي عن الصلاة بالقول والفعل وقد يكون بلسان الحال والمقال، كذلك الأمر عندما يقفون في وجه الشعوب ومنهم الشعب الليبي الذي يريد أن يسترد كرامته ومروءته ويبني دولته ويؤسس فيها المؤسسات القائمة على العدالة والاستقرار والقانون والأمن، وأن يأخذ كل إنسان نصيبه وتؤسس فيها الجامعات الحقيقية ومراكز البحث العلمية التي تنافس تقدمهم؛ لأنهم لا يريدون ذلك.

الغرياني المصنف على قوائم الارهاب بدول الخليج ومصر قال خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن “من يقف في وجههم ويقول اتركونا واتركوا بلادنا نريد الحرية والاستقرار ونبني بلادنا وأموال النفط وثرواتنا، ولا نريد التدخل الأجنبي والوصاية منكم علينا. من يتكلم بهذا لا يسمحون له بذلك، هذا ليس في بلادنا فقط بل بكل البلاد سجونهم مملوءة بهؤلاء الناس الذين يريدون أن يصلوا صلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر”.

وأضاف: “الآن يدخلوننا في دوامات، كلما تبرق لنا بارقة، ونقول هذه حكومة ووعدتنا واستبشرنا أن توصلنا لانتخابات في وقت قريب ونخرج من هيمنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ونتحرر من الوصايا، كلما تبرق لنا بارقة يفتحون أبوابًا جديده من الألاعيب والمكر والخداع والتلاعب والأمور التي صارت لا تنطلي على أحد حتى على الصغار، الآن 5 سنوات وهم في لجان مستمرة ويشكلون لجانًا بعد لجان وتستمر وتموت وبعدها لجان أخرى، لجنة للدستور وللقانون وللانتخابات، وعندما شعروا بأن الحكومة جادة وربما توصلنا لانتخابات قريبة انظر ماذا فعلت البعثة والمستشارة والسفراء، أدخلونا في فصول أخرى من ألاعيبهم”.

كما أردف: “لجنة ما يسمى مجلس الدولة ولجنة من البرلمان وأنتم تذهبون لمخابرات السيسي لتشرف على اجتماعاتكم وتقرر لكم، هذا أمر مستحيل؛ لذلك أطلب من جميع وسائل الإعلام ألا يستضيفوا أعضاء لا من البرلمان ولا الدولة، الأعضاء الذين لم ينشقوا عن المجلسين! لا يسمحون لهم بمداخلات في قنواتهم. لا أعتد بأي واحد لم يخرج عن هذه المجالس، ومن خرج وقال أنا بريء منهم ومن اعمالهم أما من لا يزال في دوامتهم ومن اجل مرتبات وارتزاق وعلاوات وسفريات يبيع دينه ودولته وأمته ويمشي للجان ويصدق الأكاذيب ويسافر لمصر ويتوقع أن المخابرات المصرية ستخرجه مما هو فيه، المخابرات المصرية لا توصله على أحسن الأحوال إلا حكمًا مثل حكم السيسي”.

وفي الختام استطرد قائلًا: ” هذه الآيات نزلت في أفعال أبي جهل، وفي كل أمة أبو جهل موجود ويفعل فعله. من يخرج هو يدافع عن وطنه ودينه وشرعيةٍ القيام بها واجب شرعي”.

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