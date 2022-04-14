الكبيـر وأونماخت يناقشان مستجدات عملية توحيد المصرف المركزي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبيـر، سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، لمناقشة مستجدات عملية توحيد المصرف المركزي.

وناقش الطرفان تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها في زيادة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية.

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