«الرقابة على الأغذية»: سحبنا عينات من منتجات كندر بأسواق البطنان للتأكد من سلامتها

أعلنت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إن مفتشي المركز “فرع البطنان” سحبوا عينات من منتجات كندر المتواجدة في الأسواق وإحالتها إلى المختبر؛ للتأكد من سلامتها”.

وأوضح المركز، في بيان له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه سحب عينات من منتج شوكولاتة كندر من شتى الأسواق بالبطنان وإحالتها للمختبر؛ لإجراء التحاليل اللازمة عليها بناء على تعليمات الإدارة، والتي حتى الآن كل العينات المسحوبة لا تحمل رقم التشغيلة أو بلد المنشأ التي نبه عنه المركز.

ولفت البيان إلى أنه جارِ سحب العينات للتأكد من خلو السوق من خطوط الإنتاج المنبهة عنهم الإدارة العامة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية وكذلك بلد المنشأ المنوه عنه.