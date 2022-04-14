المالية تحيل للمركزي أذونات صرف الربع الثالث من علاوة الأبناء

نفذت وزارة المالية أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء للربع الثالث من العام الحالي عن أشهر 7 و8 و9، وأحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة.

كما أكدت منصة “حكومتنا” بموقع “فيسبوك” أن المؤسسة الوطنية للنفط أحالت 8 مليارات دولار على دفعتين لحساب وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي بحسب منصة “حكومتنا”.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية أعلنت في بيان مساء أمس الأربعاء أنها اعتمدت خطة لتطوير قطاع النفط في البلاد بهدف زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

وجاء في البيان الذي نشر على الحساب الرسمي للحكومة على فيسبوك “حكومة الوحدة الوطنية حريصة على النفط الذي يعد المورد الوحيد وعلى زيادة معدلات إنتاجه تزامنا مع ارتفاع أسعاره العالمية”.