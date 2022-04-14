بلدية بنغازي تعلق بشأن تحويل مبنى الكاتدرائية إلى مسجد

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أكدت، بلدية بنغازي، اليوم الخميس، أنها لن تسمح بإحداث أي تغييرات في مبنى الكاتدرائية. جاء ذلك بعد تداول صورة تظهر لافتة معلقة على مبنى الكاتدرائية تحمل اسم “مسجد الإمام بن أنس”.

وأعلنت البلدية، اتخاذها الإجراءات القانونية حيال إحداث أي تغييرات في مبنى الكاتدرائية، وقالت إنها تعمل دائما على الحفاظ على ذاكرة المدينة التاريخية التي مرت بها عبر جميع العصور التاريخية وفي كافة عهود الحكم المختلفة.

وأشارت إلى أنها تضع ضمن برامج عملها ترميم المباني التاريخية باعتبارها إرثا تاريخيا للمدينة . وقالت إنها انتهت في الفترة الماضية من ترميم العديد من المباني التاريخية منها منارة بنغازي والمجلس التشريعي البرقاوي سابقا وبيت الثقافة “حوش الكيخيا”.

وقالت، “إن مبنى الكاتدرائية وقصر المنار ضمن المباني المتعاقد على ترميمهما عن طريق جهاز تنمية وتطوير المدن بالشكل المعماري الأصلي دون تغيير طرازهما المعماري بواسطة شركات إيطالية متخصصة” .

وأضافت، أنها تؤكد “محافظتها على مبنى كاتدرائية بنغازي باعتباره من الإرث التاريخي وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحداث أي تغييرات في مبنى الكاتدرائية” .

ودعت البلدية، بكافة المواطنين التعاون بشأن للحفاظ على جميع المباني التاريخية، والحفاظ على هوية المدينة .