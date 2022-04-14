الوطني للأرصاد الجوية: رياح نشطة مثيرة للأتربة مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة

بنغازي 14 أبريل 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية؛ الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الخميس ملخص عام: تبقي الأجواء متقلبة على أغلب مناطق ليبيا مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة علي (الدواخل والجنوب)، وتبدأ السُحب بالتكاثر بداية من اليوم علي بعض المناطق.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

حالة السماء: غائمة جزئياً تتكاثر أحيانا ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غداً الجمعة وتكون الفرصة أفضل يوم السبت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها أحيانا إلى ( 50 ) كم/س خاصة على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار و هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق, تتحول يوم الغد إلي شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26 – 31) مْ على المناطق الساحلية, وما بين (33 – 37) مْ على الدواخل, وتسجل انخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً من مساء هذا اليوم.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية نشطة السرعة حيت تصل سرعتها أحيانا إلى ( 60 ) كم/س خاصة يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25 – 30) مْ، وما بين (20 – 24) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد علي بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق , تتحول يوم الغد إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38 – 42) مْ وتسجل علي غدامس (32)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة – السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلي جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36 – 38) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد.

فيما جاءت النشرة الصيد كالتالي:

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: ريح براني الى شرقي نشط الى قوي على الساحل الغربي وعلى الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات تصل سرعته ما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (4.25) متر على الساحل الغربي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة ونهار الغد مع احتمال سقوط رخات ضعيفة من المطر على أماكن متفرقة من الساحل.

•الريح شرقي الى شلوق يتحول احيانا الى براني ســـرعته تتراوح مـــا بين (15-30) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.75 – 4.25) متر.

•البحر قليل الاضطراب الى مضطرب ويكون شديد الاضطراب ظهر الغد على ساحل سرت.

•درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

•الرؤيـة متوسطة الى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة واضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة ونهار الغد مع احتمال سقوط رخات ضعيفة من المطر على ساحل الخليج وبنغازي.

•الريح شرقي الى شلوق ويكون براني على ساحل شحات سـرعته تتراوح ما بين (15-35) عقدة على الساحل الممتد من الخليج الى شحات ولا تتعدى (20) عقدة على ساحل درنة وطبرق.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.75) متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب أحيانا على شحات.

•درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

•الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة واضطراب البحر. (وال) ف و/ ر ت

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