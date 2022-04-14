اللجنة المعنية بتنفيذ المخططات بمنطقة طرابلس الكبرى تعقد أول اجتماعاتها

عقدت اللجنة الرئيسية المعنية بتنفيذ المخططات بمنطقة طرابلس الكبرى أمس اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون التخطيط والتطوير، محمد أحمد، وذلك لمناقشة كيفية وضع آلية لتنفيذ المخططات، والاستعداد للاجتماع باللجان الفرعية.

وستتولى اللجنة تنفيذ المخططات المعتمدة بالمدن والقرى وبالأخص تنفيذ أعمال فتح المسارات، وتنفيذ أعمال مشروعات الإسكان والمرافق المتكاملة والمشروعات الأساسية للتجمعات الحضرية في المدن والقرى، ومعالجة المعوقات وإيجاد الحلول لمعالجتها وفق التقديرات النافذة.

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