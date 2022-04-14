وزيرة الداخلية الإيطالية: سأزور ليبيا لتنفيذ الإجراءات المرتبطة بـ”اتفاق الهجرة”

تعتزم وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، في مايو المقبل، زيارة ليبيا وتونس مع المفوضية الأوروبية إيلفا جوهانسون، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وقالت لامورغيزي في إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي: ”مع العلم أن ليبيا وتونس هما اليوم الدولتان الرئيسيتان التي نشأت منهما تدفقات الهجرة التي تؤثر على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ، فقد اتفقت مع مفوض الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي إيلغا جوهانسون على القيام بزيارة مشتركة قريبا في مايو أيضا لتنفيذ الإجراءات والمساهمة المالية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية”.