تريولزي: يمكن لإيطاليا الحصول على المزيد من الغاز من ليبيا عن طريق حل المشاكل الداخلية للبلاد

صرح أومبرتو تريولزي أستاذ السياسة الاقتصادية بجامعة روما لا سابينزا بأنه يمكن لإيطاليا الحصول على كميات أكبر من الغاز من ليبيا من خلال تقديم المساعدة على حل مشاكلها الداخلية.

تريولزي وفي مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية قال: ليبيا مورد مهم لموارد الطاقة المفيدة لإيطاليا، يمكننا خلق الفرص لاستيراد كميات أكبر من الغاز إذا ساعدناها مرة أخرى في حل المشاكل الداخلية.

وبحسب تريولزي، تمثل ليبيا مثالًا كلاسيكيًا يؤكد كيف أن أوروبا وليس فقط إيطاليا لم تكن قادرة على تقديم المساعدة بشكل كافٍ.

وأضاف: بدلًا من التحرك نحو الحلول التي يمكن اقتراحها على جميع السكان، قمنا بدعم الفصائل التي تمنع حاليًا ليبيا من أن تصبح دولة ذات أهداف مشتركة واحدة واستغلال مواردها الهامة .

وشدد على أنه لا يمكن استغلال هذه الفرص إلا إذا تم إعادة إرساء حالة من السلام الداخلي، داعيًا أوروبا وإيطاليا إلى رأب الصدع الداخلي الذي أججناه.

وأعرب عن أمله بأن تتمكن أوروبا من بلورة سياسة مشتركة تجاه دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

الخبير الإيطالي أكد بأن الحلول البديلة (للغاز الروسي) ضرورية على المدى القصير، ولكن إذا بدأنا في التفكير سويًا ككل أوروبا، فربما نحصل على مزايا أكبر أيضًا من حيث التكلفة، ويمكن القيام بذلك من خلال تعزيز التعاون ولا يشترط في ذلك توافق جميع الدول الأعضاء البالغ عددها، على حد قوله.