الدبيبة: لابد من عودة البطولات الجامعية

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، وزارة التعليم العالي وذلك لمتابعة سير العمل بها.

عقد الدبيبة، اجتماعا مع عدد من رؤساء الجامعات عبر دائرة الإتصال التقني، بحضور وزير التعليم العالي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية ، ومديري الإدارات بالوزارة.

واستمع الدبيبة، إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمة وكذلك التطورات الحاصلة بمشاريع برنامج عودة الحياة الواقعة بالجامعات وما ينقصها لاستكمال المركبات الجامعية ، و أعمال الصيانة، إلى جانب استحقاقات أعضاء هيئة التدريس المتعثرة.

ووجه الدبيبة، خلال الاجتماع، دعوة للمجلس الأعلى للجامعات لعقد اجتماع موسع بحضور كافة أجهزة الحكومة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية وربط الجامعات مع الجهات المعنية ، مبديًا استعداد حكومته لتخصيص الأموال والقرارات اللازمة لحلحلة كافة المشاكل للرقي بالعملية التعليمية.

كما أوصى الدبيبة، بضرورة عودة البطولات الجامعية والمسابقات الرياضية والثقافية على مستوى ليبيا وتفعيل دور الجامعات ومراكزها البحثية والاستشارية كداعم لصناعة القرار و اقتراح الحلول العلمية لحل المختنقات التي تواجه الدولة.