الجديد: القطاع العام يعتريه الفساد.. والمؤسسة الوطنية للنفط ليست استثناء

ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن دعم المؤسسة الوطنية للنفط أمر مطلوب للمحافظة على مستوى الإنتاج الحالي ومن ثم تطويره.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال :” إن دعم مؤسسة النفط لا يعني قيام مصطفى صنع الله بالابتزاز والمساومة تارة وبالتهديد تارة اخرى للحصول على أكبر قدر من الأموال للتصرف فيها دون حسيب أو رقيب، فالعبرة ليست في كمية الأموال المنفقة ولكن العبرة في كفاءة هذا الإنفاق، خصوصا في ظل مايعتري القطاع العام في ليبيا من فساد والمؤسسة الوطنية للنفط ليست استثناء”.

وأوضح أن حديث مصطفى صنع الله عن إمكانية العودة إلى إنتاج ثلاثة مليون برميل من النفط يوميا حديث غريب،متسائلًا:” فمتى وصلنا في ليبيا إلى هذا الرقم حتى نعود اليه !!”.

الجديد طالب مصطفى صنع الله بالتصريح عن تكلفة إنتاج برميل النفط ومقارنتها بتكلفة انتاج برميل النفط في شركة أرامكو السعودية ،مختمًا :” طبعا لن يستطيع الإجابة على هذا السؤال لأنها ستكون اجابة صادمة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية