بلدية بنغازي: شركات إيطالية متخصصة تعاقدت على ترميم “مبنى الكاتدرائية”

نفت بلدية بنغازي شائعات تحويل مبنى كاتدرائية بنغازي إلى مسجد، مؤكدة أنه ضمن المباني المُتعاقد على ترميمهما.

وقال المكتب الإعلامي بالبلدية في بيان إنها “تعمل دائماً على الحِفاظ على ذاكرة المدينة التاريخية التي مرت بها عبر جميع العصور التاريخية وفي كافة عُهود الحُكم المُختلفة، وأنها تضع ضمن برامج عملها ترميم المباني التاريخية بإعتبارها إرثاً تاريخياً للمدينة”.

وأضافت أنها “انتهت في الفترة الماضية من ترميم العديد من المباني التاريخية منها منارة بنغازي والمجلس التشريعي البرقاوي سابقاً وبيت الثقافة (حوش الكيخيا)، وأن مبنى الكتدرائية وقصر المنار ضمن المباني المُتعاقد على ترميمهما عن طريق جهاز تنمية وتطوير المُدن بالشكل المعماري الأصلي دون تغيير طرازهما المعماري بواسطة شركات إيطالية مُتخصصة”.

وأكدت البلدية مُحافظتها على مبنى كاتدرائية بنغازي باعتباره من الإرث التاريخي، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحداث أي تغييرات في مبنى الكاتدرائية، وأهابت بكافة المواطنين التعاون بشأن الحفاظ على جميع المباني التاريخية ، وبالتالي الحفاظ على هوية المدينة .