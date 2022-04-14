وزارة المالية تحيل 3 أشهر من علاوة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، إحالة ثلاثة أشهر من منحة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة لصرفها للمستحقين.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه الخطوة جاءت بعد إعلان وزارة المالية تنفيذ أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء للربع الثالث من العام الجاري عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

– إحالة أذونات صرف علاوة الأبناء عن 3 أشهر إلى مصرف ليبيا المركزي

ووعدت وزارة المالية في 31 مارس الماضي، عند إحالتها الربع الثاني من علاوة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي، تنفيذ الربع الثالث للعام الجاري من العلاوة منتصف شهر رمضان.

وطالب مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي الرابع للعام الجاري 2022، الذي عُقد في 20 مارس، وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة صرف منحة الزوجة وعلاوة الأبناء قبل شهر رمضان المبارك، بحسب ما أعلنه الناطق باسم الحكومة محمد حمودة.