زيارة مشتركة لوزيرة الداخلية الإيطالية والمفوض الأوروبي إلى ليبيا مايو المقبل

ليبيا – تعتزم وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، في مايو المقبل، زيارة ليبيا وتونس مع المفوضية الأوروبية إيلفا جوهانسون.

لامورغيزي وفي إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قالت:” مع العلم أن ليبيا وتونس هما اليوم الدولتان الرئيسيتان التي نشأت منهما تدفقات الهجرة التي تؤثر على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ، فقد اتفقت مع مفوض الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي جوهانسون على القيام بزيارة مشتركة قريبا في مايو أيضا لتنفيذ الإجراءات والمساهمة المالية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية”.

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