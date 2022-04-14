أوروبا تعول على ليبيا ودول أخرى في حل أزمة الطاقة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

دفعت الحرب الروسية الأوكرانية أوروبا إلى خفض اعتمادها على النفط والغاز الروسي، وجعل أنظارها تتجه نحو القارة الأفريقية وخاصة ليبيا.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى رغبته في الاعتماد على ليبيا لتأمين الغاز ومصادر الطاقة خلال الفترة القادمة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس بوينو. إن المحادثات جارية بين إيطاليا وليبيا من أجل زيادة استثماراتها في النفط الليبي، وتوقع أن تتبعها عدة دول أوروبية أخرى.

وتعتمد إيطاليا حاليا على الغاز الروسي بنسبة 50%، وتحصل على 2% من غازها من ليبيا.

وتعتبر ليبيا البديل الأمثل لأوروبا بسبب امتلاكها 48 مليار برميل من احتياجات النفط. وهو ما يشكل أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، بالإضافة إلى امتلاكها احتياطيات ضخمة من الغاز. ولقربها من السوق الأوروبية.

بحثت أوروبا عن بدائل للنفط الروسي في أفريقيا أثمر عن توقيع مجموعة الطاقة الإيطالية إيني اتفاقية مع الحكومة المصرية. من أجل نقل النفط والغاز إلى أوروبا، حيث تسعى الشركة الإيطالية إلى نقل 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال العام الجاري.

وكانت الشركة الإيطالية قد أعلنت عن اكتشاف نفط وغاز بمناطق امتياز مليحة في مصر ستضيف 8,500 برميل يوميًا من المكافئ النفطي. بالإضافة إلى اتفاقها مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس على تعزيز إنتاج الغاز، وتكثيف التنقيب في الحقول المصرية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قال في بيان رسمي إن شركة الغاز الجزائرية سوناطراك قد وقعت اتفاقية تعاون. مع شركة الطاقة الإيطالية إيني لزيادة واردات الغاز من الجزائر بنحو 40% ، بحيث تصل إلى 9مليارات متر مكعب بحلول العام 2023- 2024.