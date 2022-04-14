الفقيه: عدم دخول الحكومة للعاصمة ناتج عن تصرفات البعض وإملاءات خارجية وهذه الإملاءات ستتغير

قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه إن الهدف من أي حوار هو إنهاء الصراع في ليبيا، والوسيلة قد تكون متعددة والقتال أحدها لكنه آخرها، داعيًا الجميع للحوار والتصالح ونسيان الماضي.

الفقيه أشار خلال مداخلة عبر برنامج “المواجهة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء ونقلته صحيفة المرصد الليبية إلى أن “وزير الداخلية يمارس مهامه من الزاوية، وسبب تأخير دخول حكومة فتحي باشاغا أنه لا يريد الدخول إلا للعاصمة، والأهم أنه أراد الدخول سلميًا وبقوة القانون كما صرح”.

واعتقد أن ما حدث من عدم دخول الحكومة للعاصمة ناتج عن تصرفات البعض وإملاءات خارجية، وهذه الإملاءات ستتغير وسيكون الدخول للعاصمة سلسًا.

ولفت إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية تم تأييدها لكنها لم تؤدِّ مهمتها، معتبرًا أن موقف مجلس الدولة من التعديل الدستوري إيجابي ومن اعترض يمثل نفسه فقط، بحسب قوله.

كما رأى أن “سيف الإسلام القذافي بخروجه الأخير أحرق كل مستقبله، والتحالف مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الآن هو تحالف الأقوياء”.