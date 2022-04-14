وزير الأشغال بالحكومة الليبية يناقش سبل تسهيل إجراءات الإعمار في بنغازي

ترأس وزير الأشغال العامة في الحكومة الليبية المهندس نصر شرح البال، اجتماعاً ببلدية بنغازي، ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني بنغازي، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المُكلف، ومدير المرصد الحضري، ووكيل ديوان بلدية بنغازي، ومدير مكتب رئيس المجلس التسيري بنغازي، ورئيس ديوان وزارة الأشغال العامة ومديرو الإدارات بديوان وزارة الأشغال العامة.

وقد تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة الاحتياجات اللازمة للمشاريع الاستراتيجية والواقعة ببلدية بنغازي.

وشدد وزير الأشغال العامة، في مستهل كلمته، على ضرورة التركيز على كافة المشاريع الاستراتيجية وذات الأهمية القصوى ببلدية بنغازي، مؤكداً أن الحكومة الليبية تولي إهتماماً كبيراً بملف الأعمار.

كما تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة ملف التعويضات عن الحرب وسبل تسهيل كافة الإجراءات لصندوق الأعمار لممارسة عمله المنوط به وهو إعادة الإعمار.

وأكد الوزير، ضرورة السير قدماً نحو الدفع بعجلة الإعمار، مشدداً أيضا على ضرورة أن يتم توضيح مشاريع صندوق الأعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي المعتاقد عليها والمستهدفة وذلك لمنع إزدواجية التعاقد مع وزارة الأشغال العامة.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة عقد بلدية بنغازي بشأن مشروع ( master plan ) ، كما تم التأكيد على ضرورة أن يكون التنسيق في تنفيذ كافة المشاريع مع مصلحة التخطيط العمراني ببنغازي لتنفذ وفقاً للمخطط المعتمد من قبلها.