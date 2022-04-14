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وزارة المالية تحيل علاوة الأبناء عن الربع الثالث للمصرف المركزي

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الخميس، عن إحالة أذونات صرف علاوة الأبناء عن الربع الثالث من العام الجاري عن أشهر “يوليو وأغسطس وأكتوبر”، لإدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي تمهيداً لتسييلها في حسابات المواطنين.

وكانت وزارة المالية قد أحالت في مارس الماضي أذونات صرف علاوة الأبناء عن الربع الثاني من العام الحالي “أبريل ومايو ويونيو”، تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن الحكومة، والقاضية بصرف علاوة الأبناء عن تسعة أشهر قبل نهاية شهر رمضان.

وسبق أن تم تخصيص 1.7 مليار دينار، ستُخصم من الباب الرابع المخصص للدعم لتغطية الإنفاق على علاوة الأبناء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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