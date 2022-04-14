وزير الخارجية الفرنسي من الجزائر: يجب بعث العملية الانتقالية في ليبيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا عميقة وتاريخية ومتعددة، مشيراً إلى أنه بحث خلال لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الوضع في منطقة الساحل وليبيا.

واستقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، يوم أمس الأربعاء وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا، جان إيف لودريان، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة, جدد لورديان التأكيد على أن البلدين تجمعهما “علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة تجمع الشعبين بضفتي المتوسط، كما نواجه تحديات إقليمية في مقدمتها الإرهاب والتعاون الأمني، من أجل استقرار محيطنا الإقليمي المتوسطي والإفريقي وتطور الوضع في منطقة الساحل، مع ضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا”.