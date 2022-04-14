ديوان المحاسبة يشدد على أهمية المنصة الإلكترونية للجهات الخاضعة لرقابته

بحث ديوان المحاسبة في اجتماع له الخميس، مراحل تنفيذ المنصة الإلكترونية للجهات الخاضعة لرقابته، والتي تأتي ضمن إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي للديوان.

واستعرض مكتب تقنية المعلومات بالديوان خلال الاجتماع مشروع المنصة في صورتها التجريبية، إلى جانب مناقشة المتطلبات اللازمة لنجاح المشروع وإطلاقه بصورة نهائية.

وخلصت النقاشات إلى إجراء التعديلات المطلوبة، وإعداد جدول زمني لمراحل التنفيذ والإطلاق، مع التأكيد على أهمية مشروع التحول الرقمي بالديوان والذي يهدف إلى توفير الجهد وتكريس الشفافية التي يسعى لها الديوان.

جدير بالذكر أن الاجتماع حضره كلٌ من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووكيل الديوان، إلى جانب مديري الإدارات العامة والمكاتب المختصة بالديوان

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